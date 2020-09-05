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أحمد موسى: تطوير بحيرة عين الصيرة وإنشاء ممشى سياحي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الرئيس السيسي وجه بإعادة كل بحيرات مصر إلى أصلها وكما كانت.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  بحيرة عين الصيرة كانت مكب للنفايات  وكانت المياه بها ملوثة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  في العشرينيات حدث زلزال كبير وينتج عنه بحيرة عين الصيرة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"   يتم العمل على تطوير بحيرة عين الصيرة والعمل على إنشاء  فندق وممشى سياحي ونافورة في منتصف البحيرة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة المصرية بكل مؤسساتها تعمل على قدم وساق   لتطوير بحيرة عين الصيرة وسيتم تحويل اسمها إلى عين  الحياة بدلا من عين الصيرة ".

 ولفت الإعلامي احمد موسى :" تم ازالة العشوائيات والمخلفات التي كانت محيطة ببحيرة عين الصيرة ، و يجب ان تستغل بحيرة عين الصيرة للجذب السياحي ".
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