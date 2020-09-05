أحمد موسى: تطوير بحيرة عين الصيرة وإنشاء ممشى سياحي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي وجه بإعادة كل بحيرات مصر إلى أصلها وكما كانت.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بحيرة عين الصيرة كانت مكب للنفايات وكانت المياه بها ملوثة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" في العشرينيات حدث زلزال كبير وينتج عنه بحيرة عين الصيرة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" يتم العمل على تطوير بحيرة عين الصيرة والعمل على إنشاء فندق وممشى سياحي ونافورة في منتصف البحيرة ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة المصرية بكل مؤسساتها تعمل على قدم وساق لتطوير بحيرة عين الصيرة وسيتم تحويل اسمها إلى عين الحياة بدلا من عين الصيرة ".



