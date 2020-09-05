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توك شو

الرئيس أمر بعلاجها | أحمد موسى للسيدة بخيتة: ربنا يديكي الصحة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الرئيس السيسي اجرى جولة تفقدية  في  منطقة مصر الجديدة لمتابعة سير العملية الإنشائية للمحاور والكباري .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"    الرئيس السيسي يستمع إلى طلبات المواطنين أثناء جولته التفقدية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   الرئيس السيسي استمع إلى طلبات  سيدة مسنة أثناء جولته التفقدية، وأمر توفير العلاج لها على الفور ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الاجهزة المعنية توجهت إلى منزل السيدة بخيتة وقامت  بنقلها للمستشفى لتوفير العلاج لها"، مضيفا:"  ربنا يديكي الصحة".

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