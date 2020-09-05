الرئيس أمر بعلاجها | أحمد موسى للسيدة بخيتة: ربنا يديكي الصحة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي اجرى جولة تفقدية في منطقة مصر الجديدة لمتابعة سير العملية الإنشائية للمحاور والكباري .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يستمع إلى طلبات المواطنين أثناء جولته التفقدية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي استمع إلى طلبات سيدة مسنة أثناء جولته التفقدية، وأمر توفير العلاج لها على الفور ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الاجهزة المعنية توجهت إلى منزل السيدة بخيتة وقامت بنقلها للمستشفى لتوفير العلاج لها"، مضيفا:" ربنا يديكي الصحة".



