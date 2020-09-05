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رياضة

حسن قداح : إقامة مونديال اليد فى مصر يحملنا مسئولية أكبر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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محمود المخبزي
اكد حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد أن تنظيم مصر للبطولة شرف كبير لكل مصرى.

وقال خلال حفل قرعة كأس العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير المقبل أن إقامة البطولة فى مصر فرصة قوية للمنافسة على القب العالمى فى ظل امتلاك مصر منتخبا كبيرا ولاعبين كبار مشيرا إلى إقامتها أيضا يمثل ضغطا كبيرا على منتخبنا خاصة أن إقامتها على ارضنا يحتاج إلى اعداد اقوى من اى بطولة أخرى.

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .

بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم . 
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