بأسماء المنتخبات.. القرعة الكاملة لمجموعات كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

اسفرت قرعه كأس العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الـ7 وسقوط منتخب أسبانيا صاحب اللقب فى المجموعة الثانية فى فعاليات قرعه كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الاهرامات، التي ستستضيفها مصر من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة .









* المجموعة الاولي :





- الرأس الاخضر

- أوروجواي

- ألمانيا

- المجر





* المجموعة الثانية :





- بولندا

- البرازيل

- أسبانيا

- تونس





* المجموعة الثالثة :





- انجولا

- اليابان

- كرواتيا

- قطر





* المجموعة الرابعه :





- الكونغو الديمقراطية

- البحرين

- الدنمارك

- الآرجنتين





* المجموعة الخامسة :





- بطل امريكا الشمالية

- فرنسا

- النرويج

- النمسا





* المجموعة السادسة :





- المغرب

- ايسلندا

- البرتغال

-الجزائر





* المجموعة السابعه :





-بطل امريكا الجنوبيه

- جمهورية التشيك

- السويد

- مصر





* المجموعة الثامنه :





- روسيا

- كوريا الجنوبية

- سلوفينيا

- بيلاروسيا









وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24 لأول مرة في التاريخ ، وتقام منافساتها على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ 22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج .









بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمرو خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهوره، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، وأعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم.



