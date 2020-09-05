تحمل 7 ركاب.. مواصفات سيارة جيب الجديدة.. فيديو

وبالنسبة لواجهة القيادة زينت بعناصر من الخشب والألومنيوم ، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصه ومقود مجهز بأزرار، ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة ، والصوت والعديد من أنظمة السيارة.



