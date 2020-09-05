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سيارات

تحمل 7 ركاب.. مواصفات سيارة جيب الجديدة.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت شركة jeep الستار على نموذج من سيارات Grand Wagoneer  ، حيث يحظى هذا النموذج باهتمام كبير من الماس في مختلف بلدان العالم .

واستطاعت السيارة الجديدة إثارة الإعجاب بفضل العديد من المواصفات التي حصلت عليها ، و من ضمنها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح السيارة طابع العصرية ، والحداثة  وحافظ بنفس الوقت على روح تصاميم jeep .

وتميزت السيارة بقمرتها الواسعة التي تتمتع بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ7 ركاب ، مجهزة بمنظومات كهربائية متطورة من لتبريدها وتدفئتها ، والحكم بوضعياتها ،  لتناسب مع جميع  الركاب ، بالإضافة إلى شاشات تسمح لكل راكب بالإستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ومحطات التلفزة .

وبالنسبة لواجهة القيادة زينت بعناصر من الخشب والألومنيوم ، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصه ومقود مجهز بأزرار، ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة ، والصوت والعديد من أنظمة السيارة.

ستحصل النسخ الأساسية من هذه السيارة على  محركات توربينية بـ6 أسطوانات وسعة 3.6 لتر ، وعلى نظامي دفع أمامي ورباعي ، كما تطلق نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة .
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