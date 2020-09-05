تحمل 7 ركاب.. مواصفات سيارة جيب الجديدة.. فيديو

أزاحت شركة jeep الستار على نموذج من سيارات Grand Wagoneer ، حيث يحظى هذا النموذج باهتمام كبير من الماس في مختلف بلدان العالم .
واستطاعت السيارة الجديدة إثارة الإعجاب بفضل العديد من المواصفات التي حصلت عليها ، و من ضمنها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح السيارة طابع العصرية ، والحداثة وحافظ بنفس الوقت على روح تصاميم jeep .
وتميزت السيارة بقمرتها الواسعة التي تتمتع بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ7 ركاب ، مجهزة بمنظومات كهربائية متطورة من لتبريدها وتدفئتها ، والحكم بوضعياتها ، لتناسب مع جميع الركاب ، بالإضافة إلى شاشات تسمح لكل راكب بالإستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ومحطات التلفزة .
واستطاعت السيارة الجديدة إثارة الإعجاب بفضل العديد من المواصفات التي حصلت عليها ، و من ضمنها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح السيارة طابع العصرية ، والحداثة وحافظ بنفس الوقت على روح تصاميم jeep .
وتميزت السيارة بقمرتها الواسعة التي تتمتع بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ7 ركاب ، مجهزة بمنظومات كهربائية متطورة من لتبريدها وتدفئتها ، والحكم بوضعياتها ، لتناسب مع جميع الركاب ، بالإضافة إلى شاشات تسمح لكل راكب بالإستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ومحطات التلفزة .
وبالنسبة لواجهة القيادة زينت بعناصر من الخشب والألومنيوم ، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصه ومقود مجهز بأزرار، ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة ، والصوت والعديد من أنظمة السيارة.
ستحصل النسخ الأساسية من هذه السيارة على محركات توربينية بـ6 أسطوانات وسعة 3.6 لتر ، وعلى نظامي دفع أمامي ورباعي ، كما تطلق نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة .