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منوعات

ظنّه كابوسًا.. شاب يراقب نفسه في نومه والفيديو يفاجئه بـ كارثة| شاهد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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مريم صليب
شعر شاب بالغ من العمر 27 عاما بحركة غير طبيعية في غرفته، ففي الأول ظن ان قطته تتحرك أثناء نومه ولكن مع الوقت وجد ظواهر غريبة لا يمكن للقطة القيام بها. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن شابا شعر بأن منزله يحدث فيه شيء غير طبيعي، فإنه ينام ويتأكد أن أبواب الغرفة ونوافذها مغلقة يستيقظ يجد الباب مفتوحا والمكتب الخاص به وكأن رياحا أطاحت بالكتب والأقلام من فوقه. 

قرر الشاب أن يحكي لصديقه ما يحدث له في المنزل ، فأشار صديقه إلى أن يقوم بمراقبة نفسه أثناء النوم من خلال تركيب كاميرات مراقبة في مكان يكشف الغرفة بأكملها من الأعلى ليفهم ما يحدث أثناء نومه. 

قام الشاب بالفعل بتركيب الكاميرا، و شاهد المقطع الذي سجلته في صباح اليوم التالي مع صديقه وصدم عندما وجد باب الغرفة ينفتح ويغلق دون أن يلمسه شيء، فتأكد صديقه أن هناك شيئا ما غير طبيعي يحدث في ذلك المنزل.
 
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