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تعليم

حقوق عين شمس تفتح باب تظلمات نتائج جميع الفرق الدراسية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:26 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس  فتح باب التظلمات من نتائج جميع الفرق الدراسية بالشعب الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٦/٩/٢٠٢٠ وحتى الخميس الموافق ١٧/٩/٢٠٢٠.

وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم إعلان نتيجة الفرق الرابعة انتظام وانتساب مايو 2020، حيث يمكن للطلاب الفرق الرابعة انتساب من خلال هذا اللينك أضغط هنا  الحصول علي نتيجة الفرقة الرابعة انتظام اضغط هنا .


وأشار الدكتور عبد المؤمن إلي أنه لم  يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتي الآن وسوف يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.


وأكد عميد حقوق عين شمس  ان  عملية التقييم  تتم عن طريق عدة شروط وهي  لا يقتبس الطالب  من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 25% وإلا سيعرض الطالب نفسه الي المساءلة القانونية و في حالة تشابه الأبحاث يعرض الطالب أيضا نفسه الي الرسوب في المادة وغيرها من الشروط التي سوف يتم التقييم من خلالها.


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