حقوق عين شمس تفتح باب تظلمات نتائج جميع الفرق الدراسية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس فتح باب التظلمات من نتائج جميع الفرق الدراسية بالشعب الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٦/٩/٢٠٢٠ وحتى الخميس الموافق ١٧/٩/٢٠٢٠.

وأكد عميد حقوق عين شمس ان عملية التقييم تتم عن طريق عدة شروط وهي لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 25% وإلا سيعرض الطالب نفسه الي المساءلة القانونية و في حالة تشابه الأبحاث يعرض الطالب أيضا نفسه الي الرسوب في المادة وغيرها من الشروط التي سوف يتم التقييم من خلالها.



