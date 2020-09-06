12 سبتمبر.. مرافعة المحامين في دعوى فرض حظر التجوال

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة ، فى الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بحظر التجوال الكامل بالبلاد ، لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بجلسة 12 سبتمبر الجاري.





وقال سمير صبري المحامي، مقيم الدعوى ، إن "العالم بأكمله يعيش رعبا كبيرا بسبب انتشار فيروس كورونا في دول مختلفة في 4 قارات حتى الآن، ووصل إلى الأراضي المصرية ، ووصل قرب حدودنا في فلسطين المحتلة ، ووصل إلى الإمارات وإلى الأردن ولبنان".



