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حوادث

12 سبتمبر.. مرافعة المحامين في دعوى فرض حظر التجوال

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
سمير صبري
سمير صبري
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كتب محمد زهير:
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة، فى الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بحظر التجوال الكامل بالبلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بجلسة 12 سبتمبر الجاري.

وقال سمير صبري المحامي، مقيم الدعوى، إن "العالم بأكمله يعيش رعبا كبيرا بسبب انتشار فيروس كورونا في دول مختلفة في 4 قارات حتى الآن، ووصل إلى الأراضي المصرية، ووصل قرب حدودنا في فلسطين المحتلة، ووصل إلى الإمارات وإلى الأردن ولبنان".

وأضافت الدعوى، أن فيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار، معروفة بأنها تسبب أمراضا تتراوح من نزلات البرد الشائعة، إلى الاعتلالات الأشد وطأة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، ومتلازمة الالتهاب الرئوى الحاد الوخيم (السارس)، ويتمثل فيروس كورونا الجديد في سلالة جديدة من فيروس كورونا لم تُكشف إصابة البشر بها سابقا.
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