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تعليم

تعرف على قسم علم النبات والميكروبيولوجي بـ علوم القاهرة.. ومجالات العمل لخريجي البرنامج

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
تعتبر كلية العلوم من أهم الكليات لطلاب الثانوية العامة فى المرحلة الثانية؛ لاحتوائها على عدد كبير من التخصصات والأقسام المهمة، ومن أهم هذه الأقسام هو قسم "علم النبات والميكروبيولوجي".

وينقسم ‎علم النبات والميكروبيولوجي إلى تخصصين : 

‎١- كيمياء /نبات يتم فيه دراسة  ، تشريح النبات ، علم المناعة ، الفسيولجى (علم وظائف الأعضاء) ، اناتومى (علم التشريح) ، علم التنفس ، علم البيئة ، علم الوراثة ، علم الميكروبيولوجى و علم الطحالب ، علم النباتات طبية ، الاحياء الدقيقة وتطبيقاتها، ‎بالإضافة إلى التعرف  على أمراض النبات ومسبباتها والتحكم بيها بالطرق الحيويه باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة ، علم الفلورا ، الهندسة الوراثية ، زراعة انسجة ، والمورفولوجى والبيولوجي بتاع النبات وتصنيفاته والعوامل البيئية اللي بتأثر فيه و التلوث والانزيمات والطحالب .

‎٢- قسم كيمياء /ميكروبيولوجي و يتم فيه دراسة الميكروبيولوجي على الإنسان والأمراض اللي بيسببها والإنزيمات، والسموم الميكروبية، الهرمونات النباتية، علم المناعة، علم الوراثة، علم الأحماض النووية (DNA)، ميكروبيولجي طبية، ميكروبيولوجي الأغذية، الإحصاء الحيوي وتدرس مواد كيمياء زي (كيمياء حيوية وعضوية وتحليلة وفيزيائية).

‎مجالات العمل لخريجي القسم بالكلية :
 
‎معامل البحوث الزراعية، معامل وزارة الزراعة.
شركات الأدوية والمصانع، مجالات البيئة المختلفه.
الأبحاث العلمية، الرقابة والجودة، مصانع الأغذية.
معامل وشركات التحاليل الطبية، وشركات الأدوية.
المستشفيات، وفى معامل المكيروبيولوجي .
تنقية المياة فى محطات وشركات المياة.
شركات الأغذية ، شركات الألبان ، شركات الكيماويات.
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