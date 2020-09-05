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فن

بعد مشاركته في سحب قرعة كأس العالم لكرة اليد.. خالد النبوي: بحلم نكسب البطولة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:52 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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سعيد فراج
أعرب الفنان خالد النبوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سعادته لمشاركته في الاحتفال بسحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بسفح الأهرامات. 

وكتب خالد النبوي عبر فيسبوك: «فرحان جدا ان بطولة كأس العالم لليد هتبقى على أرض مصر، وبحلم اننا نكسب البطولة فى 2021.. مبسوط اني كنت جزء من الاحتفال بسحب القرعة، وتحية لكل القائمين على هذا الأحتفال الكبير». 

يأتي ذلك بعدما احتفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالفنان خالد النبوي، في حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المزمع إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.


وحظى النبوي باستقبال حافل من وزير الشباب والرياضة، وقال صبحي، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التي تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي لا يألوا جهدًا في دعم منظومة كرة اليد المصرية.

فرحان جدا ان بطولة كأس العالم لليد هتبقى على أرض مصر و بحلم اننا نكسب البطولة فى 2021..مبسوط اني كنت جزء من الاحتفال بسحب القرعة و تحية لكل القائمين على هذا الأحتفال الكبير. 🙏❤️

تم النشر بواسطة ‏خالد النبوى - Khaled Elnabawy‏ في السبت، ٥ سبتمبر ٢٠٢٠
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