توقعات بالأسوأ.. تراجع مبيعات السيارات البريطانية في شهر أغسطس

أكدت جمعية مصنعي وتجارة السيارات في بريطانيا أن تسجيل السيارات الجديدة، انخفض الشهر الماضي 6% على أساس سنوي.



كما فتحت معارض السيارات أبوابها مجددا بعد فرض إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا. ومن المعروف أن شهر أغسطس هو شهر هادئ عادة لمبيعات السيارات الجديدة، ويأتي عقب قفزة بنسبة 11 %في يوليو ، وهي أول زيادة في 2020



وأكد رئيس الجمعية مايك هوز انه متفاءل نوعا ما، ولكن بالنظر إلى أن أغسطس في المعتاد من أهدأ الأشهر في مبيعات سوق السيارات الجديدة.



يذكر أن تقريرا اقتصاديا رسم صورة سلبية لمستقبل مبيعات السيارات في بريطانيا ، متوقعا أن يصبح الأسوأ في أوروبا هذا العام مع استمرار تأثير ضغط الانفاق على قرارات المستهلكين وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.



وأوضح التقرير الصادر من مؤسسة موديز للتصنيف الإئتماني ونشرته صحيفة "ذي ميل أون صنداي" البريطانية اليوم ،أن من المتوقع أن ينخفض عدد السيارات الجديدة التي تباع في المملكة المتحدة بنسبة 5.5 في المائة ، في تناقض حاد مع المبيعات المزدهرة للسيارات في دول أوروبا الغربية.



