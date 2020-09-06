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فن

من أماكن السهر.. جنى عمرو دياب تتألق مع أصدقائها في صورة جديدة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
جني دياب و اصدقائها
جني دياب و اصدقائها
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ندى فكري
نشرت جنى عمرو دياب، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .

وظهرت جني في الصورة من أحد أماكن السهر مع أصدقائها وانهالت عليها التعليقات كالتالي:
- بنت الغالي 
- ايه المكان ده ؟
- قمرااات

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وعلى الجانب الآخر، حقق عمرو دياب 9 ملايين و235 ألف مشاهدة، بفيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي. 

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره تريند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك. 

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.
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