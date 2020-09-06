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منوعات

أثناء إلقاء المحاضرة.. وفاة أستاذة جامعية أمام طلابها بعد إصابتها بضيق تنفس.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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مريم صليب
توفيت أستاذة جامعية بعلوم السياسة والإقتصاد أثناء إلقائها محاضرة أمام الطلاب عبر الإنترنت حيث أصيبت بضيق تنفس وظهر عليها علامات الإعياء الشديد فطلب الطلاب منها عنوان منزلها لإرسال الإسعاف لها. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأستاذة الجامعية باولا دي يمون البالغة من العمر 46 عاما أصيبت بأزمة في التنفس أثناء إلقائها محاضرة لطلابها من المنزل. 

وذكرت الصحيفة أن باولا أصيبت بفيروس كورونا منذ فترة فقررت متابعة دروس الطلبة من المنزل وبالفعل بدأت بث محاضراتها من خلال تطبيقات الاجتماعات عبر الإنترنت. 

وشعر الطلاب أن الأستاذة باولا مصابة بضيق في التنفس ولا تستطيع التحدث بصورة طبيعية ويستدير رأسها بعيد عن الكاميرا بطريقة غير طبيعية. 

وطلب الطلاب من السيدة باولا إبلاغهم بعنوان منزلها من خلال المحاضرة، فقاموا بإرسال سيارة إسعاف لها على منزلها ولكنها كانت متأخرة وتوفيت باولا قبل حضورها. 
أثناء إلقاء المحاضرة.. وفاة أستاذة جامعية أمام طلابها بعد إصابتها بضيق تنفس.. صور
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