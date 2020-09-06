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محافظات

شاهد.. "صحة أسوان" تستكمل عقد الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة التأمين الشامل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:14 م
الندوات التوعوية
الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل المحافظة، حيث قامت أجهزة المديرية بعقد ندوات تعريفية ولقاءات توعية مع المواطنين للتسجيل وفتح الملفات لهم.

وشملت تلك اللقاءات ندوه للمواطنين المقبلين على خدمات القافلة الطبية بقريه العتمور المستجد بمركز كوم أمبو , بالإضافة لعقد ندوات ولقاءات مع المواطنين بوحدات العطوانى والبحيرة والحجز بحرى بمركز إدفو.

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كما تم فى نفس الإتجاه عقد الندوات التوعوية داخل ديوان الإدارة الصحية بإدفو غرب , كما تم عقد لقاءات مع المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفى أمبو المركزى .

وقد أشرف على الندوات مسؤلى إعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية حيث تناولت الندوات عرضا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والإرتقاء بالخدمة الصحية ، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل.

وفي السياق ذاته تواصل فرق الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية تسجيل وفتح الملفات للمواطنين في الوحدات الصحية, بالإضافة لعدد من الجمعيات الأهلية والمنشآت الحكومية المختلفة.
شاهد.. "صحة أسوان" تستكمل عقد الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة التأمين الشامل
شاهد.. "صحة أسوان" تستكمل عقد الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة التأمين الشامل
شاهد.. "صحة أسوان" تستكمل عقد الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة التأمين الشامل
شاهد.. "صحة أسوان" تستكمل عقد الندوات التوعوية للتعريف بمنظومة التأمين الشامل
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