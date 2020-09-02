صحة أسوان تعقد ندوات توعوية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.. صور

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها لعقد الندوات التعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتسجيل وفتح الملفات للمواطنين.
وفى هذا الإطار تم عقد ندوة توعية عن المنظومة مع مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان , بجانب عقد لقاءات وندوات مع المواطنين في عدد من الوحدات الصحية شملت وحدة البيارة بكوم أمبو , ووحدة كيما بأسوان .
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محافظ أسوان: فرق ثابتة ومتحركة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
وتناولت الندوة عرضًا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين ، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والارتقاء بالخدمة الصحية ، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل .
كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والإستفسارات التى يتم طرحها بخصوص المنظومة , وتم عقد تدريب وندوة مع مسؤلى إعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية فى ( أسوان - دراو - كوم أمبو - إدفو شرق - إدفو غرب ) من أجل الإستفادة من أنشطتهم فى تعريف السيدات في القري والمراكز المختلفة بالمنظومة .
وفى السياق ذاته تواصل فرق الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية , وتسجيل وفتح الملفات للمواطنين في الوحدات الصحية , بالإضافة لعدد من الجمعيات الأهلية والمنشآت الحكومية المختلفة .
وأقرأ أيضًا :
محافظ أسوان: فرق ثابتة ومتحركة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
وتناولت الندوة عرضًا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين ، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والارتقاء بالخدمة الصحية ، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل .
كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والإستفسارات التى يتم طرحها بخصوص المنظومة , وتم عقد تدريب وندوة مع مسؤلى إعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية فى ( أسوان - دراو - كوم أمبو - إدفو شرق - إدفو غرب ) من أجل الإستفادة من أنشطتهم فى تعريف السيدات في القري والمراكز المختلفة بالمنظومة .
وفى السياق ذاته تواصل فرق الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية , وتسجيل وفتح الملفات للمواطنين في الوحدات الصحية , بالإضافة لعدد من الجمعيات الأهلية والمنشآت الحكومية المختلفة .