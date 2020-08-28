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محافظات

محافظ أسوان: فرق ثابتة ومتحركة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن سعى المحافظة لتقديم التسهيلات والتيسيرات أمام المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الفرق الثابتة فى الوحدات الصحية أو الفرق المتحركة والتى سيتم توزيعها على المنشآت والمبانى الحكومية ، بجانب مواقف السيرفيس والأسواق والجمعيات ومراكز الشباب ودور العبادة .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم أيضًا الإستعانة بـ 456 رائدة ريفية مع عقد ندوات بمختلف المدن والقرى لتكثيف التوعية المجتمعية المباشرة وتعريف العائلات والأفراد بأهمية التسجيل فى هذه المنظومة التى ستوفر لهم الرعاية الصحية الشاملة المجانية بداية من الكشف والفحص الطبى وحتى إجراء العمليات الجراحية الكبيرة والمعقدة.

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هذا بجانب صرف العلاج دون أى أعباء على المريض ليكون ذلك إحدى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق هذه المنظومة التى تعتبر نقلة نوعية فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن البسيط بالجودة العالية .

وفى نفس السياق تم عقد إجتماع برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ وبحضور الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية ، فضلًا عن مقررة المجلس القومى للمرأة بأسوان .

ةتم إستعرض الخطة المستقبلية لنشر الفرق الثابتة والمتحركة من أجل إنهاء أعمال التسجيل والفحص الطبى للأسر والأفراد بإجمالى 1.6 مليون نسمة تواكبًا مع التشغيل التجريبى للمنظومة داخل 112 وحدة صحية و11 مستشفى فى نوفمبر القادم حيث تم تجهيز 122 موقع لفتح الملفات الأسرية والفردية وستصل إلى 230 موقع مع زيادة الإقبال المتوقع على التسجيل والفحص .
محافظ أسوان: فرق ثابتة ومتحركة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق ثابتة ومتحركة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان: فرق ثابتة ومتحركة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل
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