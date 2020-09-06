AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد في المنزل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:31 م
اسماء محمد
تعد مشكلة بروز البطن أو الكرش من أكثر المشكلات المنتشرة بين شريحة واسعة من النساء والرجال وهى تشوه المظهر العام .


وفى السنوات الأخيرة تم ابتكار تقنية إذابة دهون الجسم بالتبريد من خلال استخدام أجهزة عالية الجودة لكن لا يستطيع الجميع تحمل نفقات العلاج بهذه الطريقة فى المراكز الطبية المتخصصة.


اقرأ أيضا


قدم موقع "برايت سايد" حلا سحريا يمكن النساء والرجال من عمل جلسات إذابة الدهون بالتبريد فى المنزل والحصول على نتائج احترافية.


ضع كيس ثلج على بطنك لمدة 15 دقيقة. قم بإزالته لمدة 3 دقائق ، وكرر لمدة ساعة "كحد أقصى".


يمكنك استخدام أكياس الثلج مع شاي ذيل الحصان والشاي الأخضر والقهوة وإكليل الجبل.


يحول الثلج الخلايا الدهنية البيضاء إلى خلايا دهنية بنية يمكن حرقها خلال عملية التمثيل الغذائي بسهولة وسرعة أكبر. 


تذكر: هذه الحيل تعطي أفضل النتائج إذا اقترنت بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.
لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد فى المنزل لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد فى المنزل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسف الكرش.. مشروب يحول جسمك لماكينة حرق دهون

لنسف الكرش .. مشروبات سريعة لحرق الدهون فى لمح البصر

ما بين زيادة الوزن والعادات الغذائية السيئة.. أسباب آلام البواسير عند النساء والرجال .. وطرق منزلية لعلاجها بسرعة

قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

فائدة غير متوقعة لوضع عصير الفلفل الأحمر على إصبع القدم

طريقة تنظيف الكرشة.. 4 حيل سهلة أبرزها الاسبرين

ترشيحاتنا

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

إعلامي كويتي: الاعتداء على المصريين حوادث فردية تستغلها تيارات مفلسة سياسيا

الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

من داخل حمام السباحة.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

خناقة على لعب أطفال .. الهجرة: القبض على المتهمين بالاعتداء على مصري بالكويت

عائشة بن أحمد.. نجمة تونس تتصدر أفيشات السينما المصرية

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. عدد زيجات ريهام عبد الغفور

بلاغ ضد لاعب الزمالك.. أحمد شوبير في نيابة الساحل

العربيات تحولت لكتلة صفيح .. مصرع وإصابة 3 فى حادث بـ الطريق الدائرى .. صور

عاجل.. الفيفا يحسم الجدل حول إلغاء هدف وادي دجلة في الأهلي

خناقة على لعب أطفال .. الهجرة: القبض على المتهمين بالاعتداء على مصري بالكويت

قرصنة وإجرام.. الخارجية الليبية تدين اعتداء مليشيات الوفاق على قافلة مساعدات أممية

سيدة تضع كاميرات مراقبة في منزلها وتهرب منه بعد أسبوعين لهذا السبب.. صور

كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

رمو جثته في الصرف الصحي.. زوجة تستدرج زوجها وتتفق مع عشيقها على قتله

النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

والله ما هتاخد كارنيهي .. لإحالتها للمعاش والمحاكمة الجنائية .. القصة الكاملة للمستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد في المنزل

بعد إصابة الفنان جمال يوسف .. كل ما تود معرفته عن سرطان البلعوم

شاهد .. جينيسيس G70 موديل 2021 تستعد للتدشين الرسمي