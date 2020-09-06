لو مش معاك تمنها .. اعمل جلسات التخسيس بالتبريد في المنزل

تعد مشكلة بروز البطن أو الكرش من أكثر المشكلات المنتشرة بين شريحة واسعة من النساء والرجال وهى تشوه المظهر العام .









وفى السنوات الأخيرة تم ابتكار تقنية إذابة دهون الجسم بالتبريد من خلال استخدام أجهزة عالية الجودة لكن لا يستطيع الجميع تحمل نفقات العلاج بهذه الطريقة فى المراكز الطبية المتخصصة.









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قدم موقع "برايت سايد" حلا سحريا يمكن النساء والرجال من عمل جلسات إذابة الدهون بالتبريد فى المنزل والحصول على نتائج احترافية.









ضع كيس ثلج على بطنك لمدة 15 دقيقة. قم بإزالته لمدة 3 دقائق ، وكرر لمدة ساعة "كحد أقصى".









يمكنك استخدام أكياس الثلج مع شاي ذيل الحصان والشاي الأخضر والقهوة وإكليل الجبل.









يحول الثلج الخلايا الدهنية البيضاء إلى خلايا دهنية بنية يمكن حرقها خلال عملية التمثيل الغذائي بسهولة وسرعة أكبر.







