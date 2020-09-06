مقابل 70 ألف جنيه في الأسبوع.. ضبط عاطل وزوجته يروجان للزواج العرفي عبر "فيس بوك"

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته وبصحبتهما فتاتان، لقيامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.









أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالترويج للأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب الفتيات وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالى (70 ألف جنيه) فى الأسبوع، فضلًا عن استخدامه لتطبيقات أخرى "ماسنجر، واتس آب" للتواصل مع عملائه.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة تم ضبط كلٍ من (المذكور وزوجته- فتاتين) بدائرة قسم شرطة الوايلى.









بمواجهتهم أقرت الزوجة بقيامها بالترويج لبعض الفتيات من اللاتي تمكنت من استقطابهن وأن من بين ضحاياها الفتاتان المضبوطتان، وعرض صورهن على عملائها للزواج العرفى محدد المدة "لمدة أسبوع" مقابل مبلغ مادى (70 ألف جنيه) عن كل واحدة على أن تتقاضى هى مبلغ (30 ألف جنيه) مناصفة مع زوجها الذى يعاونها فى استغلال المجنى عليهن.









وبمناقشة باقى المتهمين أقروا باعترافات الأولى، كما ضُبط بحوزة الزوج هاتف محمول يحتوى على شريحة بالرقم الخاص بزوجته، وبفحصه تبين احتواؤه على رسائل نصية تدل على ذلك النشاط المؤثم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







