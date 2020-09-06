تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏حرس الحدود، التي تقام مساء غدٍ، الإثنين، على استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن منافسات ‏الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.‏





وضمت القائمة كلًا من محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي ‏معلول ومحمد هاني وأحمد فتحي وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ‏وجيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد سليمان وأليو بادجي ومحمد شكري وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏





وشهدت القائمة غياب عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود للإصابة ورمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي لإنتهاء عقودهم ومحمود كهربا للإيقاف.





وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا علي حساب وادي دجلة في الجولة الماضية من مباريات الدورى بهدفين نظيفين.



