تقارير: بي بي سي ترفع رسوم الترخيص التلفزيوني ضمن خطة تطوير

كشفت تقارير إعلامية عن الخطط التي وضعها المدير الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من أجل مستقبل أفضل للقناة والإذاعة، حيث يتوقع أن يقترح رسوم تراخيص من مستويين تسمح للمشاهدين باختيار الباقة الرئيسية أو "المتميزة" مدفوعة الاشتراك.





وبحسب صحيفة "دايلي ميل" يمكن للعروض الناجحة مثل مسلسل "بودي جارد" و"نورمال بيبول" وغيرها من المسلسلات يمكن نقلها إلى المستوى الأعلى سعرا من فئات رسوم التراخيص.





وأوضحت في الوقت ذاته أن برامج "بي بي سي" الرئيسية من المتوقع أن تظل على حزمة الباقة الأساسية المخفضة الأسعار.





وتشير التقارير إلى أن الخيار الأكثر تكلفة، بما في ذلك القنوات الإخبارية وقنوات الأطفال ستكون موجهة لأولئك الذين يشاهدون المنصات ذات الاشتراك مثل "نيتفلكس" و"امازون برايم".





ويأتي الاقتراح بعد أيام فقط من تولي ديفي 53 عاما، منصبه الجديد كمدير لهيئة الإذاعة البريطانية.





من جانبها، تقول صحيفة "ذا صن" إنه في حال تنفيذ تلك الفكرة، فسيكون هناك جدل كبير حول البرامج التي ستندرج في الفئات الأساسية والمتميزة، وتكلفة كل منها.





يريد كبار وزراء الحكومة البريطانية نموذجًا جديدًا للتمويل ليحل محل رسوم الترخيص ، والذي من المقرر أن يظل ساريا حتى عام 2027 على الأقل.



