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أخبار البلد

بدء التصويت بريديا للمصريين بأمريكا في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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أ ش أ

 بدأ تصويت المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، اليوم /الأحد/، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للنظام الفردي والتي تستمر حتى غد /الإثنين/ 7 سبتمبر الجاري.

وأوضحت السفارة المصرية بواشنطن أن جولة الإعادة تتم من خلال التصويت البريدي فقط على غرار ما تم في الجولة الأولى، وأن التصويت متاح لمن سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للتصويت بالخارج خلال الجولة الأولى وحصلوا على رقم التسجيل الخاص.

وأشارت إلى أن هذه الجولة تخص محافظات القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح، وتتاح بطاقات الاقتراع على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومي الانتخاب " اليوم وغدا " ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة.

وبينت أن الناخب يقوم بطباعة أوراق الاقتراع وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة ويقوم المواطن بطباعة إقرار التصويت الملحق بقرار اللجنة واستيفاء بياناته والتوقيع عليه.

ونوهت إلى أن الناخب يقوم بوضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف ويغلقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج ، ويضع المظروف مرفقا به صورة ضوئية من جهتي بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وصورة وثيقة أو مستند الإقامة أو التواجد بالولايات المتحدة وإقرار التصويت كامل البيانات الموقع من الناخب شخصيا ، ويضع تلك الأوراق بمظروف أكبر يثبت عليه من الخارج بيانات الناخب وموجه للسفارة المصرية بواشنطن.

وقالت السفارة إلى أنها تستمر في تلقي مظاريف التصويت حتى التاسعة مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

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