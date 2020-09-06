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محافظات

القليوبية تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:21 م
الكشف على المصابين
الكشف على المصابين بفيروس كورونا
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إبراهيم الهوارى
سجلت محافظة القليوبية اليوم الأحد صفر إصابات بفيروس كورونا على مستوى مدن ومراكز القليوبية ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9284 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الأحد وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 إصابة والعبور 174 حالة.

والقناطر الخيرية 628 حالة وبنها 2430 حالة وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة وشبين القناطر 731 حالة وطوخ 1034 حالة وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة وكفر شكر 456 حالة إصابة.

من جانبها اعلنت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي أن المستشفى استقبل أمس السبت 5 حالات اشتباه بفيروس كورونا.
واضافت أنه ثبت إيجابية 3 حالات منهم فقط بالفيروس وتم صرف العلاج اللازم لهم وفق بروتوكول وزارة الصحة وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.
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