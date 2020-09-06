استطلاع: بايدن يسحق ترامب في شعبيته لدى الناخبين

أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "يوجوف" البحثي، أن المرشح الديمقراطي الأمريكي للرئاسة جو بايدن، تقدم بفارق كبير على الرئيس دونالد ترامب في شعبته لدى الناخبين.





وتم خلال الاستبيان طرح سؤال على المستطلعين حول المرشح الذي سيدعمونه في حال إجراء الانتخابات الآن، وقال 52% من المشاركين في الاستطلاع إنهم مستعدون لإعطاء أصواتهم لبايدن، بينما أعرب 42% فقط عن تأييدهم لترامب.





رد نحو 3% من المستطلعين بالقول إنهم يفضلون مرشحين آخرين، بينما ذكر 3% آخرين أنهم لا يريدون دعم أي من الساسة.





ومع ذلك أقر 49% من داعمي بايدن بأنهم سيصوتون لصالحه فقط لأنهم يعارضون ترامب، وقال 73% من داعمي المرشح الجمهوري إنهم سيؤيدوه لأنهم راضون عن نتائج رئاسته.





وتشير نتائج الاستبيان إلى زيادة في تقدم بايدن على ترامب، حيث سبق أن أظهر استطلاع أجراه مركز "إمرسون" أواخر أغسطس أن المرشح الديمقراطي يتغلب على منافسه الجمهوري بـ2% فقط، بينما قال مركز "هاريس" إن النائب السابق للرئيس الأمريكي يتقدم على الرئيس الأمريكي الحالي بـ6%.

وتجري الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر المقبل وسط زيادة الهجمات المتبادلة الحادة بين المرشحين في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع الحاد لمستوى البطالة.



