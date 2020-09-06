"قنوات تستغل المشهد"..محلية النواب: نضع أرقاما للتصالح متوازنة وعادلة بالإضافة إلى حزم سداد جيدة..فيديو

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن المواطنين يجب أن يطمئنوا ويجب ألا يستجيبوا إلى قنوات تحاول استغلال المشهد مؤكدا على أنه سيتم إصدار قرارات المحافظين ومسئولين بخصوص قانون التصالح .





واضاف احمد السجيني خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن من يقوم بتسعير اسعار مخالفات البناء يجب أن يعودو الي الثمانينات عندما تعاملت الحكومة بأرقام غير واقعية تسبب هذا في عدم إتمام عملية التصالح .





أحمد السجيني ، اننا نضع ارقام للتصالح متوازنة وعادلة بالإضافة إلى حزم سداد جيدة . وأوضحبالإضافةإلى



