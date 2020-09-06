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مرأة

توب وبنطلون أخضر.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة جريئة. 


وظهرتت ميريهان حسين  ببنطلون رياضى باللون الاخضر وتوب ابيض، برفقة صديقها شادى .

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت ميريهان حسين على ترك شعرها منسدلا على كتافيها بتسريحة الضفرتين ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئ.

ولم تتكلف  في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بنضارة شمس أنيقة وأسورة رقيقة، واليكم صورة تبرز تفاصيل إطلالتها. 
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توب وبنطلون أخضر.. ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة