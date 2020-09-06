AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل جنود أتراك في هجوم بشمال العراق

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل عدة جنود أتراك في هجوم لمسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وتشن تركيا هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أكثر من شهرين. وتقول إن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة. 

وتسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو الماضي، بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها مرتين منذ بدء الحملة العسكرية التركية.

وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمال العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش التركى الكولونالى الجديد فى الشرق الأوسط

انتهاكات جديدة لـ تركيا في العراق.. وبغداد تبحث معاقبتها واللجوء لمجلس الأمن

مصدر عدم الاستقرار في المنطقة .. تركيا تواصل انتهاك سيادة العراق

العراق يقيم نقاطًا حدودية لمنع توغل مليشيات تركيا

العراق يحذر تركيا: لدينا خيارات عدة للتعامل مع الاستفزازات

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في العراق

ترشيحاتنا

هبة مجدي تهنئ ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها: الأخت والصديقة

40 جنيها للمتر .. أحمد السجيني: الحكومة تعهدت أمام البرلمان بتحصيل 100 مليار جنيه .. فيديو

حسن مصطفى: أرفض الحديث عن عدم دعوة رئيس الزمالك لقرعة المونديال

سموحة يعين أحمد سامي مدربا للفريق بعد ساعات من رحيله عن طنطا

فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكئوس..فيديو

من 8 مكونات.. هاني الناظر يوصي بطبق لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 9 سنوات.. صبي تجاهل وخزة إبرة فتسببت له في مرض خطير

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب