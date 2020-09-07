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حوادث

نظر محاكمة اختصاصي تسويق في قضية هتك عرض أجنبية بمدينة نصر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
محكمة
محكمة
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رامي المهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس  محاكمة اختصاصي تسويق بالخارج هتك عرض اجنبية بمدينة نصر اول. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم زياد . ع ،اختصاصي تسويق بالخارج بهتك عرض المجني عليها جوليا . ك بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وامسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا اصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق علي النحو المبين بالاوراق

 استمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها ، جوليا . ك ، نمساوية الجنسية ، بأنها بناءا علي ابداء رغبتها لصديقة لها بايطاليا لتعلم اللغة العربية داخل جمهورية مصر العربية عرضت صديقتها عليها التواصل مع المتهم _ قريبها _ لمساعدتها وبالتواصل معه اتفقا علي استئجار شقة لها ، وبوصولها تقابلت معه وعرض عليها انذاك السكن رفقتها مع اقتسام الاجرة فقبلت 

وأشارت التحقيقات انه  يوم الواقعة فوجئت به عائدا الي المنزل وقد توجه الي غرفتها متعديا عليها بأن استلقي عليها حال نومها مكبلا يداها وهتك عرضها بأن تحسس وامسك مواطن عفتها حال مقاومتها له فقامت بتهدأته الا انه عاد وارتكب ذلك الافعال بأن امسك بعنقها محدثا اصابتها للاستسلام فتمكنت انذاك من الفرار منه عقب دفعه بقوة والخروج الي الشارع وحال ذلك تقابلت مع سائق تصادف مروره والذي تواصل مع الشرطة مبلغا بالواقعة والتي حضرت وضبطت المتهم 

واستمعت النيابة العامة الي اقوال ، حسن .ا ، سائق ، علي اثر مروره العرضي بالشارع محل اقامة المجني عليها ابصرها تهرول فتوقف لها وقد ابلغته بقيام المتهم بهتك عرضها ومحاولة التعدي عليها جنسيا بالقوة فتواصل مع رجال النجدة وحال ذلك حضر المتهم اليهما معتذرا لها عما بدر منه الا انها رفضت اعتذاره وجري ضبطه بوصول الشرطة 
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