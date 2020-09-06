تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تنظم 21 دورة تدريبية ... أون لاين
الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:47 م
جامعة حلوان
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه
يأتى ذلك فى إطار السعى الى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
كما يأتي تنظيمها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.
و شملت هذه البرامج التدريبية اكثر من 20 دورة تدريبية لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين ابتداء من يوم 9 سبتمبر الى يوم 29 سبتمبر ، وتقام هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرس