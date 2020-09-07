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أخبار العالم

ألمانيا: عقوبات «نورد ستريم 2» تعتمد على خطوات روسيا فيما يتعلق بقضية تسميم نافالني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
وزيرة الدفاع الالمانية
وزيرة الدفاع الالمانية
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على صالح
تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لضغوط متزايدة لوقف بناء مشروع خط الأنابيب المشترك شبه المكتمل للعديد من شركات الطاقة الأوروبية وشركة غازبروم الروسية منذ أن ادعت برلين أنها عثرت على آثار لغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك في دم أحد الروس في المستشفى، شخصية معارضة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور إن احتمال فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 سيعتمد على كيفية تفاعل موسكو مع الموقف مع الناشط السياسي أليكسي نافالني ، الذي يُزعم أنه تعرض للتسمم بجيش من الحقبة السوفيتية- عامل الأعصاب الصف. 

وأشارت إلى أن تعاون روسيا في قضية التسمم، التي ألقت برلين باللوم فيها حتى الآن على الكرملين على الرغم من عدم تقديم أي دليل على مزاعمهم، سيحدد رد ألمانيا.

في الوقت نفسه، اعترفت الوزيرة، التي كانت في السابق مرشحة لتحل محل ميركل كزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وربما المستشارة، بعدم وجود مشاعر دافئة تجاه المشروع، الذي وحد شركة جازبروم الروسية والعديد من عمالقة الطاقة الأوروبيين، بما في ذلك أولئك من ألمانيا.

"لقد قلت دائمًا أنني لست مغرمًا بمشروع نورد ستريم 2. بالنسبة لي، كان من الواضح دائمًا أنه يجب أخذ المصالح الأمنية لدول أوروبا الشرقية وأوكرانيا في الاعتبار "، وفقا لتصريحات أنيجريت كرامب كارينباور.

وفي اليوم نفسه، اقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه إذا لم تقدم روسيا دليلًا على عدم تورطها في التسمم، والذي لم يتم إثباته بعد، فإن برلين ستعتبر الكرملين هو الجاني في الهجوم المزعوم على شخصية المعارضة. 

ومع ذلك، أعرب ماس عن أمله في ألا "تجبر" روسيا ألمانيا على تغيير موقفها فيما يتعلق بمشروع نورد ستريم 2، الذي دافعت برلين تاريخيًا عن الانتقادات ، بما في ذلك من بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي.


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