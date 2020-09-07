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أخبار البلد

موجز السوشيال.. جلسة تصوير جريئة لـ رانيا يوسف.. وطلب جماهيري لـ رضوى الشربيني لارتداء الحجاب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


من داخل حمام السباحة.. رانيا يوسف تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى جمهوره .. شاهد

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جمهوره عبر تغريدة نشرها في حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". 




جمهور رضوى الشربينى يطالبها بارتداء الحجاب ... شاهد

نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب .

أول تعليق من أوباما بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش ... شاهد
نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة الفريق مع طلائع الجيش وجاء ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".
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