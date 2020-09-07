موجز السوشيال.. جلسة تصوير جريئة لـ رانيا يوسف.. وطلب جماهيري لـ رضوى الشربيني لارتداء الحجاب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:نشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صورة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جمهوره عبر تغريدة نشرها في حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".نشرت الفنانة رضوى الشربينى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " وطلب عدد كبير من جمهورها بان ترتدى الحجاب .نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة الفريق مع طلائع الجيش وجاء ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".