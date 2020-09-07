جامعة أسوان على طريق التنمية.. مشروع للتعليم الحديث ومراكز متقدمة فى التصنيف الدولى

تواصل جامعة أسوان دورها التنموى والتنويرى لخدمة العملية التعليمية للتعليم الجامعى، فضلًا عن خدمة المجتمع، وتحقيق مختلف أوجه التبادل مع الدول الأفريقية بإعتبارها الشريك الأساسى لأجهزة المحافظة المختلفة للإنطلاق نحو القارة السمراء لكون أسوان عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة بأفريقيا.





وفى هذا الصدد يستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية ما تقوم به الجامعة خلال الفترة الحالية من جهود للوصول لذلك على الوجه الأكمل.





وتحدث الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأبرز ما يجرى حاليًا داخل أروقة الجامعة والتى حققت مركزًا متقدمًا منذ أيام بحصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطانى 2021 علي الجامعات المصرية والمركز من 500-401 على مستوى العالم وذلك للعام الثانى على التوالى.





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كما حصلت جامعة أسوان على المركز الأول على مستوي الجامعات المصرية والعربية وذلك من خلال التصنيف الدولى Times لعام 2021 لتكون الجامعة هى الأولى على الجامعات المصرية والأولى أيضًا على الجامعات العربية ويعد هذا إنجازا طيبا حققته الجامعة رغم حداثة عمرها منذ استقلالها عام 2012 عن جامعة جنوب الوادى.





وأوضح الدكتور أحمد غلاب بأننا نسير على قدم وساق لتنفيذ مشروع النظام الجديد للتعليم وهو " التعليم الهجين " والذى يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم الإلكترونى حيث يجرى حاليًا إعداد مشروع خاص بكل كلية.





وقال أحمد غلاب بأنه يتم حاليًا الإعداد لإعداد وتنفيذ اللائحة للنظام الجديد لكليتى السياحة والفنادق وطب الأسنان حسب متطلبات اللجنة المنوط بها إصدار القرار الخاص بذلك حيث يجرى إنشاء مطبخ وقاعة مؤتمرات كبرى وفندق وشركة سياحية داخل الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة فيما يتعلق بكلية السياحة والفنادق.





كما أنه تم التخطيط لإفتتاح مستشفى طب الأسنان وتم استلام المعدات والتجهيزات المختلفة من الكراسى والأجهزة وأيضًا الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس وذلك تمهيدًا لإفتتاحهما لتكتمل بذلك منظومة التعليم بجامعة أسوان حيث سيصل عدد الكليات إلى 21 كلية.





وأكد الدكتور أحمد غلاب بأن هذه الكليات ستخدم كافة المجالات التى يوجد بينها ترابط كبير سواء المجالات العلمية أو الطبية أو الهندسية أو العلوم الإنسانية لتصبح منظومة التعليم الجامعى منظومة متكاملة متناغمة تقدم خدمة تعليمية وبحثية وخدمة المجتمع والبيئة لمحافظة أسوان وجنوب الصعيد.



