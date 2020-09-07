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تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، وصفة البنجر لزيادة معدل الهيموجلوبين في الدم لمن يعاني من الأنيميا وفقر الدم وفوائده الصحية .

1مفيد جدًا في علاج الأنيميا (فقر الدم)


2غني بفيتامين A و B2

3غني بالبوتاسيوم و المغنيسيوم

4يحتوي على الكولاجين المفيد للبشرة

٣ حبات شمندر.

٢ فص ثوم مطحون.

٢ ملعقة لبن.

ملعقة طحينية.

عصير ليمونة.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

- تقشير الشمندر بعد سلقه لمدة ٤٥ دقيقة.

- في الخلاط الكهربائي أضفنا الطحينية واللبن والليمون والثوم والملح،، ويخفق.. ثم يضاف الشمندر ويخلط حتى يصبح ناعم القوام.

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