AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورشة أدبية لشعر العامية بثقافة المنوفية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية، حيث نظمت مكتبة قورص الثقافية مناقشة لكتاب "حروف الجر" تأليف هشام الجبالي، تناولت الحديث عزيزة مليجي عن حروف الجر وأقسام الكلام فى اللغة العربية .

عقد بيت ثقافة بركة السبع "ورشة أدبية لشعر العامية" حيث قدم إبراهيم المؤذن قصيدة بعنوان "أبيع عمري" بينما قدم جمال الشرقاوي قصيدة "شطوط قلبي"، كما القت فاطمة فوده قصيدة "الغربة"، واختتمت اللقاء يارا حلاوة بقصيدة "حب الوطن".

أقام قصر ثقافة شبين الكوم عرض فنى لفرقة المنوفية للآلات الشعبية تضمن باقة متنوعة من الفن الشعبى الأصيل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار برنامج صيف ٢٠٢٠ بثقافة مطروح

فرقة مطروح للمواهب وورش فنية متنوعة ضمن برنامج صيف ٢٠٢٠

أمسيات شعرية وأنشطة ثقافية بثقافة الأقصر

قصائد شعرية وقراءة في كتاب أنبياء الله بـ ثقافة القليوبية

"المسرح عند نعمان عاشور".. محاضرة بـ ثقافة القليوبية

ترشيحاتنا

رد الشيخ مبروك عطية على فبركة فيديو له خاص بـ قانون التصالح في مخالفات البناء .. فيديو

منع دخول حافلة الزمالك إستاد القاهرة .. القصة كاملة

صيف حار جدا .. ليلى علوى تشعل إنستجرام فى 30 يوما

أخبار الزمالك| الكشف عن حجم إصابة ساسي .. وشوبير يتقدم ببلاغ ضد أسامة حسن

أخبار التوك شو | النيابة الإدارية تعلن مفاجأة بشأن المستشارة نهى الإمام.. وتحذير شديد لمروجي الأدوية عبر السوشيال

الأوقاف تكشف حقيقة إزالة مسجد الفتح الإسلامي بـ دفش المنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اشتعال طائرة في الهواء.. والذعر يصيب الركاب

محاولة اغتيال إمام الحرم المكي.. ورب البيت ينجيه بأعجوبة.. صور

شاهد.. مذيع يشق الكمامة نصفين على الهواء.. ويوجه رسالة غريبة للمستمعين