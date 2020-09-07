ورشة أدبية لشعر العامية بثقافة المنوفية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية، حيث نظمت مكتبة قورص الثقافية مناقشة لكتاب "حروف الجر" تأليف هشام الجبالي، تناولت الحديث عزيزة مليجي عن حروف الجر وأقسام الكلام فى اللغة العربية .





عقد بيت ثقافة بركة السبع "ورشة أدبية لشعر العامية" حيث قدم إبراهيم المؤذن قصيدة بعنوان "أبيع عمري" بينما قدم جمال الشرقاوي قصيدة "شطوط قلبي"، كما القت فاطمة فوده قصيدة "الغربة"، واختتمت اللقاء يارا حلاوة بقصيدة "حب الوطن".



