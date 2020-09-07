المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف





مما دفع بالخبير التقني الروسي «فلاديمير جريتسينكو» إلى الكشف عن سبب غير متوقع قد لا يدركه الكثير من الناس لسرعة نفاد شحن بطارية الهاتف الذكي.

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وفقًا لـ «جريتسينكو» فإن المناطق السكنية ضعيفة الشبكة قد تكون سببًا قويّا في نفاد بطارية هاتفك الذكي.





كيف ذلك؟





يقول الخبير التقني: "قد لا يرجع سبب نفاد شحن بطارية الهاتف بسرعة لـ خلل في البطارية فقط، بل هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذا الأمر".





ويتمثل أحد هذه العوامل في ضعف إشارات الشبكات الخلوية، الذي يجعل بدوره الهاتف في حالة بحث دائم عن الإشارة الأقوى للاتصال بالشبكات، ما يساهم في استنزاف الطاقة بشكل كبير".





جدير بالذكر أن نوه إلى أن الأسباب الشهيرة الأخرى لنفاد الشحن قد ترجع إلى تراكم البرامج المفتوحة في خلفية شاشة الاستخدام، والبرامج الخبيثة الأخرى التي تتجسس على المستخدم، وكذلك رفع مستوى الإضاءة.