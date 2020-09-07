مصرع طفل غرقًا بترعة في سوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في ترعة الفارة المجاورة لمنزله بنحاية السقرية، التابعة لمركز المنشأة أثناء لهوه.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "كراس. ا. ف"، ٤ سنوات، ويقيم بناحية السقرية دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء غرق.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الطفل "ابراهيم. ف. ا"، ٢٦ سنه، عامل، ويُقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهوه على حافة ترعة الفارة المُجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.