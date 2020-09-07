سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 7-9-2020

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية منذ الثلاثاء الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-9-2020، ليهوي الدولار بمتوسط 6 قروش.
وانخفض الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليصل متوسط سعر صرفه لدي البنك المركزي نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، البنك التجاري الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية" نحو 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، بلوم، الأهلي اليوناني، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك" عودة، الأهلي المصري، مصر" عند 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
ووصل أعلى سعر لـ الدولار في بنك الاستثمار العربي مسجلا 15.82 جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع.