لتنمية مهارات العاملين.. برنامج تدريبي عن التحول الرقمي بديوان سوهاج

افتتح اللواء عصام الدين الليثى، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، العام التدريبي الذي تنفذه وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بديوان عام المحافظة ضمن خطة 2020/2021.

وأوضح "الليثي" أن البرنامج التدريبي يهدف إلى صقل مهارات العاملين بالمحافظة بمختلف مستوياتهم الوظيفية للإلمام بمهارات التعامل مع الحاسب الآلي لمواكبة توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرًا خلال المرحلة الحالية.





وأشار إلى أنه يستفيد عدد 60 موظفا من البرنامج التدريبي الحالي، حيث تم توفير كافة الوسائل التدريبية لهم ومراعاة التباعد بين المتدربين حفاظًا على الصحة العامة، وصرف أدوات التعقيم والتطهير اللازمة، موجها الشكر للقائمين على تنظيم البرنامج وظهوره بالمظهر اللائق .

وقال حاتم محمود عبد العزيز، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أن المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر p.c.o برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، والدكتورة ناهد أديب مساعد مدير البرنامج لبناء القدرات قد استعرضا مؤخرا مع السيد الوزير المحافظ خطة بناء القدرات والتي تهدف إلى تدريب 2300 من العاملين.