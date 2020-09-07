تحسبا للسيول.. تدريبات عملية بمحافظة أسوان ورفع درجة الاستعداد

تواصل محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السىء واحتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء وذلك فى ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها أجهزة المحافظة.
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حضر الاجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مسئولى كل العناصر المشاركة في التدريب العملى، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.
ووجه اللواء أشرف عطية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق فيما بينهم لاتخاذ كل التدابير لمواجهة الأمطار والتعامل الفورى معها مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.
وشدد على مسئولي الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ أعمال تطهير وتسليك جميع البالوعات وغرف التفتيش مع مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة، بجانب مراجعة مخرات السيول والبرابخ أسفل الطرق السريعة والسكك الحديدية بإجمالى 36 مخرا صناعيا و23 سد حماية وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية.
وكلف المحافظ مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين بتوفير الخيام والأسرة والبطاطين والإعاشة اللازمة، بالإضافة إلى صرف الإعانات العاجلة والتعويضات لمتضررى السيول، فضلًا عن مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية وكل أنواع الوقود والمحروقات.
وشدد أشرف عطية على أهمية أن يسبق ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن والمديريات المشتركة عمل حصر وتسجيل بيانات المعدة والسائق ووسيلة الاتصال لتحقيق التواصل والتأكد من صلاحية وجاهزية جميع العربات والمعدات وإعطاء تمام استعداد لأطقم الطوارئ لتكون جاهزه للتعامل الإيجابى والسريع مع أخطار السيول فى حال حدوثها.
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للعناصر المشاركة فى سيناريو التدريب العملى أثناء الاجتماع بهم بالتحرك بشكل مفاجئ تجاه منطقة خور أبو صبيرة الجبلية عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بحدوث أمطار غزيرة بالمنطقة وما نتج عنه من حالات وفيات ومصابين وتصدعات بالمنازل وسقوط أشجار مع حدوث ماس كهربائى بأعمدة الضغط العالى، بجانب غمر الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة وبعض الزراعات بالمياه، حيث وصلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ بعد 5 دقائق من إجمالى 10 سيارات، ثم وصلت باقى العناصر المشاركة بمعداتها تباعًا فى وقت قياسى لاحتواء تداعيات الواقعة والتى سيطرت على التداعيات بقيام كل جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها بالشكل المطلوب.
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حضر الاجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مسئولى كل العناصر المشاركة في التدريب العملى، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن.
ووجه اللواء أشرف عطية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق فيما بينهم لاتخاذ كل التدابير لمواجهة الأمطار والتعامل الفورى معها مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.
وشدد على مسئولي الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ أعمال تطهير وتسليك جميع البالوعات وغرف التفتيش مع مراجعة المعدات والسيارات المستخدمة، بجانب مراجعة مخرات السيول والبرابخ أسفل الطرق السريعة والسكك الحديدية بإجمالى 36 مخرا صناعيا و23 سد حماية وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية.
وكلف المحافظ مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين بتوفير الخيام والأسرة والبطاطين والإعاشة اللازمة، بالإضافة إلى صرف الإعانات العاجلة والتعويضات لمتضررى السيول، فضلًا عن مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية وكل أنواع الوقود والمحروقات.
وشدد أشرف عطية على أهمية أن يسبق ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن والمديريات المشتركة عمل حصر وتسجيل بيانات المعدة والسائق ووسيلة الاتصال لتحقيق التواصل والتأكد من صلاحية وجاهزية جميع العربات والمعدات وإعطاء تمام استعداد لأطقم الطوارئ لتكون جاهزه للتعامل الإيجابى والسريع مع أخطار السيول فى حال حدوثها.