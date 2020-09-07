تحسبا للسيول.. تدريبات عملية بمحافظة أسوان ورفع درجة الاستعداد

بجانب غمر الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة وبعض الزراعات بالمياه، حيث وصلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ بعد 5 دقائق من إجمالى 10 سيارات، ثم وصلت باقى العناصر المشاركة بمعداتها تباعًا فى وقت قياسى لاحتواء تداعيات الواقعة والتى سيطرت على التداعيات بقيام كل جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها بالشكل المطلوب. أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للعناصر المشاركة فى سيناريو التدريب العملى أثناء الاجتماع بهم بالتحرك بشكل مفاجئ تجاه منطقة خور أبو صبيرة الجبلية عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بحدوث أمطار غزيرة بالمنطقة وما نتج عنه من حالات وفيات ومصابين وتصدعات بالمنازل وسقوط أشجار مع حدوث ماس كهربائى بأعمدة الضغط العالى،



وكلف المحافظ مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والتموين بتوفير الخيام والأسرة والبطاطين والإعاشة اللازمة، بالإضافة إلى صرف الإعانات العاجلة والتعويضات لمتضررى السيول، فضلًا عن مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية وكل أنواع الوقود والمحروقات.



وشدد أشرف عطية على أهمية أن يسبق ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن والمديريات المشتركة عمل حصر وتسجيل بيانات المعدة والسائق ووسيلة الاتصال لتحقيق التواصل والتأكد من صلاحية وجاهزية جميع العربات والمعدات وإعطاء تمام استعداد لأطقم الطوارئ لتكون جاهزه للتعامل الإيجابى والسريع مع أخطار السيول فى حال حدوثها.

