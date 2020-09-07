الشباب والرياضة تنظم محاضرات ومبادرات مجانية في البرمجة وريادة الأعمال أونلاين

تنفذ وزارة الشباب والرياضة عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالى البرمجة وريادة الأعمال أون لاين على مدار شهر سبتمبر الجاري بتنظيم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - وحدة "طور وغير" بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت.





وتتضمن التدريبات المنحة المجانية للفتيات "هي مبرمجة" في مجال تصميم المواقع ولغات البرمجة، والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر 2020، ويحاضر خلالها مجموعة من المدربين المعتمدين من شركة مايكروسوفت من خلال برنامج "Microsoft team" وتسلم شهادة حضور إلكترونية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، وللراغبات في المشاركة يمكن التسجيل في المبادرة عن طريق اللينك التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR8zWx1X4TPBCnBLH0DVYNZxUNFQyWTJVRDRRSTBINzAzTlQyTjE3RVZWTi4u





كما تنفذ الوزارة محاضرات أسبوعية مجانية في المجال التكنولوجي عن طريق "webinar"، بالتنسيق مع مايكروسوفت مصر، في مجالات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذا محاضرات عن منصة "طوّر وغيّر" ودورها في التعلم عن بعد، والمشاركة للراغبين من خلال موقع https://www.tawarwghayar.com، حيث يتم تنفيذ المحاضرات أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع على مدار شهر سبتمبر، من الساعة الثامنة حتى التاسعة والنصف مساءً.