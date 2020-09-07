AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اختفاء كؤوس أمم إفريقيا.. 10 تصريحات نارية أبرزها: دورتوا عند شوقي غريب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:27 م
كؤوس امم افريقيا
كؤوس امم افريقيا
Advertisements
يسرى غازى
كشف صدى البلد النقاب عن أزمة إختفاء كؤوس أمم إفريقيا فى ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي وعقب ذلك ظهرت بوادرها عبر أحد البرامج الرياضية بالفضائيات.

ومنذ تكليف اللجنة  الخماسية المؤقتة للجبلاية ومرور عام على تواجدها داخل الاتحاد لم تتطرق الى استرداد كأس أمم إفريقيا وبقية المقتنيات التي تعرضت الى الحريق عام 2013 ولدى طرح الاستعداد للاحتفال بالمئوية للجبلاية تم اقتراح وضع الكؤوس في البهو الخاص بالاتحاد حيث انه يعتبر واجهة الاتحاد مشيرا إلى أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية استدعى أثنين  من الادارة المالية والمخازن خلال تواجدهم فى مقر الاتحاد مؤخرا للاستفسار عن وجود كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات الأخرى من أجل وضعها فى البهو الخاص بالجبلاية. 

وجاء رد الثنائى التابعين الى الإدارة المالية والمخازن بأن كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات تم سرقتها خلال حريق الجبلاية فى ٢٠١٣ ولم يتم إعادة سوى كأس واحدة من خلال قسم قصر النيل بموجب محضر رسمي وتم رفع الأمر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الذي تم تكليفه بالبحث عن حقيقة الأمر لافتا الى أن العطار هدد ثنائي الإدارة المالية والمخازن بإحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣ مضيفا أن أن "العطار" قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".

اللجنة الخماسية المؤقتة قررت فتح باب التحقيق مع موظفى ادارة المالية والحسابات أعقبها إجراء تفتيش من قبل وزارة الشباب والرياضة وجرد لكافة الأوراق والمحاضر.

صدى البلد يستعرض أبرز 10 تصريحات نارية عن أزمة كؤوس أمم إفريقيا.

1- أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق

كل نسخ كؤوس أفريقيا فى الجبلاية ليست أصلية.. الكاف قام بتصميم تلك النسخ من الكئوس فى إيطاليا.. الكئوس ليست أصلية.. وانا من حملت تلك الكئوس واعرفها واتحدى

2- عصام عبدالفتاح عضو اتحاد الكرة
حررنا محضر بسرقة كئوس اتحاد الكرة قبل 7 سنوات.. الكئوس اختفت من الجبلاية ومنها نسخة 2010 خلال حريق الجبلاية مارس 2013

3- مجدى عبدالغنى عضو اتحاد الكرة
دورتوا عند شوقى غريب

4- شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي
ليست له أي علاقة بكأس أمم أفريقيا لا أرد على مثل هذه التفاهات

5- حمادة المصري عضو اتحاد الكرة السابق 
سرقة كؤوس أمم إفريقيا تسيب وإهمال

6- جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق 
إيه مغزى إثارة موضوع فقدان الكؤوس والدروع من الاتحاد الذي حدث منذ 9 أعوام ولا فيه كؤوس تانية اتسرقت 

7- ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق للجبلاية
كأس أمم افريقيا 2010 لم يستعيده الاتحاد لكن تم ثبوت وجود كأس أمم إفريقيا 86 و2006 و2008

8- وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية
اللجنة الخماسية قررت عمل تحقيق داخلى مع إدارتى الحسابات والمخازن.. ولم يتم إبلاغ الجهات الأمنية.

9- الكاف فى بيان رسمي
منتخب الكاميرون آخر منتخب احتفظ بنسخة أصلية لكأس أفريقيا.. وأبوابنا مفتوحة لتعويض اتحاد الكرة المصرى عن هذه التذكارات التى لا تقدر بثمن.

10- الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
شكلنا لجنة رسمية كبيرة جدًا من الوزارة لعمل تحقيق عاجل فى سرقة كؤوس أمم إفريقيا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التحقيق.. تفاصيل جديدة فى سرقة كأس أمم أفريقيا باتحاد الكرة

أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة فى سرقة كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية

جرد باتحاد الكرة للتحقيق فى سرقة كؤوس أفريقيا

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

صدى البلد ينشر صور ٣ كؤوس لـ أمم أفريقيا فى مقر اتحاد الكرة

فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.. خضوع مدير المالية وموظف المخازن للتحقيق باتحاد الكرة

ترشيحاتنا

أحسن رقم 6 فى مصر ..أحمد عيد عبد الملك ينشر صورة برفقة لاعب الزمالك السابق

سيول الصيف تضرب طرق البحر الاحمر| غلق رأس غارب - الشيخ فضل .. فتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط بعد إصلاح التلفيات.. وطوارئ بالأجهزة التنفيذية

تنبيه مهم من الجوازات السعودية بشأن تأشيرة الخروج النهائي.. تعرف عليه

10 معلومات عن العام الدراسي الجديد قبل مؤتمر وزير التربية والتعليم

متخافوش| رسالة مهمة لطلاب الدبلومات الامريكية عن امتحان الـACT ومواعيده

من غير شبح ليلى مراد.. عمارة الإيموبيليا مسكن مشاهير القرن الماضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي كونتيننتال.. سعر و مواصفات سيارة محمود كهربا بعد رفع الإيقاف عنه.. صور

قطعة من الجنة.. شاهد سيول سانت كاترين ترسم لوحات فنية تخطف الأنظار

رسميا.. نيسان جوك الشكل الجديد nissan juke 2021 في مصر .. صور