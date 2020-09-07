اختفاء كؤوس أمم إفريقيا.. 10 تصريحات نارية أبرزها: دورتوا عند شوقي غريب

لا أرد على مثل هذه التفاهات

ليست له أي علاقة بكأس أمم

ليست له أي علاقة بكأس أمم أفريقيا لا أرد على مثل هذه التفاهات

6- جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق