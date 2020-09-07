اختفاء كؤوس أمم إفريقيا.. 10 تصريحات نارية أبرزها: دورتوا عند شوقي غريب
الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:27 م
كؤوس امم افريقيا
كشف صدى البلد النقاب عن أزمة إختفاء كؤوس أمم إفريقيا
فى ظروف غامضة يوم الثلاثاء الماضي وعقب ذلك ظهرت بوادرها عبر أحد البرامج الرياضية بالفضائيات.
ومنذ تكليف اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية ومرور عام على تواجدها داخل الاتحاد لم تتطرق الى استرداد كأس أمم إفريقيا وبقية المقتنيات التي تعرضت الى الحريق عام 2013 ولدى طرح الاستعداد للاحتفال بالمئوية للجبلاية تم اقتراح وضع الكؤوس في البهو الخاص بالاتحاد حيث انه يعتبر واجهة الاتحاد مشيرا إلى أن وليد العطار
القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية استدعى أثنين من الادارة المالية والمخازن خلال تواجدهم فى مقر الاتحاد مؤخرا للاستفسار عن وجود كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات الأخرى من أجل وضعها فى البهو الخاص بالجبلاية.
وجاء رد الثنائى التابعين الى الإدارة المالية والمخازن بأن كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات تم سرقتها خلال حريق الجبلاية فى ٢٠١٣ ولم يتم إعادة سوى كأس واحدة من خلال قسم قصر النيل بموجب محضر رسمي وتم رفع الأمر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة
في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الذي تم تكليفه بالبحث عن حقيقة الأمر لافتا الى أن العطار هدد ثنائي الإدارة المالية والمخازن بإحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣ مضيفا أن أن "العطار" قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".
اللجنة الخماسية المؤقتة قررت فتح باب التحقيق مع موظفى ادارة المالية والحسابات أعقبها إجراء تفتيش من قبل وزارة الشباب والرياضة
وجرد لكافة الأوراق والمحاضر.
صدى البلد يستعرض أبرز 10 تصريحات نارية عن أزمة كؤوس أمم إفريقيا.
كل نسخ كؤوس أفريقيا فى الجبلاية ليست أصلية.. الكاف قام بتصميم تلك النسخ من الكئوس فى إيطاليا.. الكئوس ليست أصلية.. وانا من حملت تلك الكئوس واعرفها واتحدى
حررنا محضر بسرقة كئوس اتحاد الكرة قبل 7 سنوات.. الكئوس اختفت من الجبلاية ومنها نسخة 2010 خلال حريق الجبلاية مارس 2013
ليست له أي علاقة بكأس أمم أفريقيا لا أرد على مثل هذه التفاهات
سرقة كؤوس أمم إفريقيا تسيب وإهمال
إيه مغزى إثارة موضوع فقدان الكؤوس والدروع من الاتحاد الذي حدث منذ 9 أعوام ولا فيه كؤوس تانية اتسرقت
كأس أمم افريقيا 2010 لم يستعيده الاتحاد لكن تم ثبوت وجود كأس أمم إفريقيا 86 و2006 و2008
اللجنة الخماسية قررت عمل تحقيق داخلى مع إدارتى الحسابات والمخازن.. ولم يتم إبلاغ الجهات الأمنية.
منتخب الكاميرون آخر منتخب احتفظ بنسخة أصلية لكأس أفريقيا.. وأبوابنا مفتوحة لتعويض اتحاد الكرة المصرى عن هذه التذكارات التى لا تقدر بثمن.
شكلنا لجنة رسمية كبيرة جدًا من الوزارة لعمل تحقيق عاجل فى سرقة كؤوس أمم إفريقيا