رئيس جامعة الزقازيق: الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان إضافة للمنظومة التعليمية

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة يوم الخميس الماضى، على إنشاء جامعة أهلية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بناءً على طلب د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وفي إطار تنفيذ خطة الدولة لإنشاء جامعات أهلية بالمناطق العمرانية الجديدة وتابعة للجامعات الحكومية.





وهنأ د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أبناء محافظة الشرقية وجميع العاملين والطلاب بجامعة الزقازيق، على هذا الإنجاز العظيم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الصرح التعليمي الجديد، والذي يمثل إضافة حقيقية وجادة نحو تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتقدم في سبيل الارتقاء بجامعتنا العريقة.



