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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق: الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان إضافة للمنظومة التعليمية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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قسم التعليم
وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة يوم الخميس الماضى، على إنشاء جامعة أهلية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بناءً على طلب  د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وفي إطار تنفيذ خطة الدولة لإنشاء جامعات أهلية بالمناطق العمرانية الجديدة وتابعة للجامعات الحكومية.

وهنأ د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أبناء محافظة الشرقية وجميع العاملين والطلاب بجامعة الزقازيق،  على هذا الإنجاز العظيم وموافقة  المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الصرح التعليمي الجديد، والذي يمثل إضافة حقيقية وجادة نحو تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والتقدم في سبيل الارتقاء بجامعتنا العريقة.

وأكد د.عثمان شعلان، أن إنشاء الجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع الأفقي وإنشاء كليات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين بالالتحاق بالتعليم الجامعي وتوفير أماكن وخدمات تعليمية مناسبة لهم، بالإضافة إلى السعي نحو استحداث تخصصات جديدة بالجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات الأجنبية  لتواكب متطلبات التنمية، وتتماشى مع تنفيذ رؤية مصر الاستراتيجية 2030 ومتطلبات سوق العمل.
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