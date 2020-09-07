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أخبار العالم

بريطانيا تستدعي السفير الروسي في لندن على خلفية تسمم نافالني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن الخارجية البريطانية استدعت اليوم الاثنين، السفير الروسي لدى لندن على خلفية قضية الجاسوس الروسي أليكسي نافالني.

وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين؛ حيث أعرب الاثنان عن غضبهما من الهجوم على المعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أليكسي نافالني، وقررا أن على روسيا أن تشرح على وجه السرعة كيف تم تسميم زعيم المعارضة.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن منح برلين مهلة إلى روسيا لتقديم توضيح بشأن تسميم نافالني، قبل توقيع عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي.

وردت الخارجية الروسية على الاتهامات الموجهة إلى النظام في روسيا بضلوعه في تسميم المعارض  أليكسي نافالني، عن طريق غاز الأعصاب السام  "نوفيتشوك".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن خبراء غربيين عملوا على تصنيع سموم من نوع "نوفيتشوك" على مدار سنوات.

وأكد أن هناك بيانات معادية متعددة تستهدف روسيا من خلال قضية المعارض نافالني.

ويتلقى نافالني العلاج في مستشفى بألمانيا، حيث أكدت الحكومة يوم الأربعاء أن المعارض الروسي تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".
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