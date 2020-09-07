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رياضة

بعد التعاقد رسميا.. رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:21 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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حسن العمدة
أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. 


ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقيا صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.


وأعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي مع دقات السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.


ويعتبر رمضان صبحي ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.


ونعرض لكم صورًا من تقديم رمضان صبحي لاعبًا جديدًا لـ بيراميدز.
بعد التعاقد رسميا.. رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز.. شاهد
بعد التعاقد رسميا.. رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز.. شاهد
بعد التعاقد رسميا.. رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز.. شاهد
بعد التعاقد رسميا.. رمضان صبحي بقميص نادي بيراميدز.. شاهد
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