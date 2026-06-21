برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة ورسخت تمكين الشباب والمرأة وفتحت آفاق التنمية أمام المصريين

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث نجح الشعب المصري في استعادة دولته وحماية هويته الوطنية ومؤسساته من محاولات التفكك والاختطاف، مشيرًا إلى أنها أعادت تصحيح المسار الوطني ورسخت أسس الدولة الحديثة.

وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم. أن الثورة لم تكن مجرد حدث سياسي، بل نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية، شهدت خلالها مصر توسعًا كبيرًا في فرص التمكين للشباب، وفتح مجالات أوسع أمامهم للمشاركة في العمل العام وتولي المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن، المرأة المصرية كانت من أبرز المستفيدين من ثورة 30 يونيو، حيث حصلت على مكانة غير مسبوقة في المجتمع، وتزايد حضورها في المناصب القيادية والنيابية والتنفيذية، إلى جانب دعم دورها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس إيمان الدولة الحقيقي بقدراتها.

وأشار نشأت العمدة إلى أن وعي الشعب المصري كان العامل الحاسم في إنجاح الثورة، حيث خرجت الملايين لحماية الدولة وإنهاء حالة الفوضى، مؤكدًا أن هذا الوعي الشعبي كان سندًا رئيسيًا للقوات المسلحة التي انحازت لإرادة المواطنين وحافظت على استقرار البلاد.

وأكد نائب الصعيد أن القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت تحويل مكتسبات 30 يونيو إلى واقع ملموس، من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى، وترسيخ الاستقرار، وتمكين الشباب والمرأة، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحه، بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو ستظل رمزًا لاستعادة الدولة المصرية، ونقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا يقوم على العدالة والمشاركة الفاعلة لجميع أبناء الوطن.