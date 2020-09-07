بـ 10 آلاف إرهابي.. أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لقتل المصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية كانت تعد 10 آلاف مسلح لقتل المصريين عند النزول إلى الشوارع في ثورة 30 يونيو.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه منذ قيام ثورة 30 يوينو وتقوم الجماعة الإرهابية بتهديد وقتل المصريين، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تسعى دائما إلى إطلاق دعوات لنزول المصريين إلى الشوارع، ولكن المصريين على ثقة في قيادتهم.





وأكد أحمد موسى، أن الجماعة الإرهابية تستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي ليل نهار عبر قنواتهم الإرهابية، وأبواقهم التافهة أمثال محمد ناصر ومعتز مطر، مرددًا «كلنا معاك يا ريس وربنا يحميك».



