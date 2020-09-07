شمال سيناء تستعد للاحتفال بذكري نصر أكتوبر بافتتاح مشروعات مياه ومساجد ومساكن

وفي قطاع التعليم ، سيتم افتتاح المجمع الخدمى التعليمى المتكامل ، مدرسة السبيل للتعليم الأساسى ، ومدرسة نجيلة الثانوية .. كما يتم وضع حجر الأساس للاقامة المدرسة اليابانية ومدرسة الحسنة الثانوية الصناعية .وتتضمن المشروعات ، افتتاح مجمع سلمانة الأزهرى الذى يضم معهدا ابتدائيا واعداديا ، ومجمع نخل الأهرى الذى يضم معهدا ابتدائيا واعداديا وثانويا ، وكذا افتتاح 4 مساجد بالعريش ، و 3 مساجد أخرى ببئر العبد .وسيتم افتتاح ادارة تموين بوسط سيناء بعد تطويرها .و افتتاح حديقة الكوثر بالشيخ زويد ، كما سيتم افتتاح مبنى مجلس مدينة الحسنه بعد تطويره وتجديده .اقرأ أيضا: