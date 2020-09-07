شمال سيناء تستعد للاحتفال بذكري نصر أكتوبر بافتتاح مشروعات مياه ومساجد ومساكن

تستعد محافظة شمال سيناء، للاحتفال بذكري نصر اكتوبر ٧٣ بتجهيز عدد من المشروعات المقرر افتتاحها بهذه المناسبة .
وأكد العميد اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ،فى اجتماعه برؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، على ضرورة تجهيز تلك المشروعات للافتتاح بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات السادس من أكتوبر خلال الشهر المقبل، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص أسبوع أو أكثر خلال الشهر المقبل لافتتاح المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من المسئولين .
وأعلن أن المشروعات فى مختلف القطاعات مع التركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ، ومن بينها : محطات تحلية المياه ، مشروع تطوير مدينة العريش ، مستشفيى بئر العبد ونخل ووحدة الرعاية الأساسية بوسط مدينة العريش ، مدرستين ومجمع خدمى تعليمى ، 39 عمارة سكنية وعمارات المساعيد بعد تطويرها ، 7 مساجد ، مجمعين أزهريين ، وبعض المشروعات الخدمية الأخرى .
ومن جانبه .. أكد المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء أنه سيتم افتتاح محطات تحلية المياه بالعريش والشيخ زويد ووسط سيناء بطاقة نحو 17 ألف مترا مكعبا فى اليوم لتوفير مياه الشرب للمواطنين .
وأضاف المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير العريش التى تتضمن افتتاح ميادين : الشهداء وبنك القاهرة وجامع النصر والسادات وميناء العريش بعد تطويرها وأعمال الرصف وربطها بالمحاور والشوارع الرئيسية وتركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية وإنشاء نافورات وحوائط جدارية بها العديد من اللوحات الفنيه التى تدل على تراث سيناء وذكرى النصر العظيم، مشيرا الى أن المرحلة الثانية تشمل تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى .. علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحرى .
كما يتم افتتاح 25 منزلا بالحسنة ، 51 منزلا وخزان ورافع مياه وشبكة طرق بالروضة .. الى جانب افتتاح عمارات هيئة التعاونيات بالمساعيد بعد تطويرها واحلالها وتجديدها .
وفي قطاع الإسكان، سيتم افتتاح 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية ، وهى ضمن 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة اسكان اجتماعى .. حيث تم الانتهاء من 50 عمارة تضم 1200 وحدة سكنية فى منطقة السبيل بالعريش وتسليمها الى المنقولين من رفح والشيخ زويد .
وفي قطاع التعليم ، سيتم افتتاح المجمع الخدمى التعليمى المتكامل ، مدرسة السبيل للتعليم الأساسى ، ومدرسة نجيلة الثانوية .. كما يتم وضع حجر الأساس للاقامة المدرسة اليابانية ومدرسة الحسنة الثانوية الصناعية .
وتتضمن المشروعات ، افتتاح مجمع سلمانة الأزهرى الذى يضم معهدا ابتدائيا واعداديا ، ومجمع نخل الأهرى الذى يضم معهدا ابتدائيا واعداديا وثانويا ، وكذا افتتاح 4 مساجد بالعريش ، و 3 مساجد أخرى ببئر العبد .
وسيتم افتتاح ادارة تموين بوسط سيناء بعد تطويرها .و افتتاح حديقة الكوثر بالشيخ زويد ، كما سيتم افتتاح مبنى مجلس مدينة الحسنه بعد تطويره وتجديده .
اقرأ أيضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء
وأكد العميد اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ،فى اجتماعه برؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، على ضرورة تجهيز تلك المشروعات للافتتاح بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات السادس من أكتوبر خلال الشهر المقبل، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص أسبوع أو أكثر خلال الشهر المقبل لافتتاح المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من المسئولين .
وأعلن أن المشروعات فى مختلف القطاعات مع التركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ، ومن بينها : محطات تحلية المياه ، مشروع تطوير مدينة العريش ، مستشفيى بئر العبد ونخل ووحدة الرعاية الأساسية بوسط مدينة العريش ، مدرستين ومجمع خدمى تعليمى ، 39 عمارة سكنية وعمارات المساعيد بعد تطويرها ، 7 مساجد ، مجمعين أزهريين ، وبعض المشروعات الخدمية الأخرى .
ومن جانبه .. أكد المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء أنه سيتم افتتاح محطات تحلية المياه بالعريش والشيخ زويد ووسط سيناء بطاقة نحو 17 ألف مترا مكعبا فى اليوم لتوفير مياه الشرب للمواطنين .
وأضاف المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير العريش التى تتضمن افتتاح ميادين : الشهداء وبنك القاهرة وجامع النصر والسادات وميناء العريش بعد تطويرها وأعمال الرصف وربطها بالمحاور والشوارع الرئيسية وتركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية وإنشاء نافورات وحوائط جدارية بها العديد من اللوحات الفنيه التى تدل على تراث سيناء وذكرى النصر العظيم، مشيرا الى أن المرحلة الثانية تشمل تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى .. علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحرى .
كما يتم افتتاح 25 منزلا بالحسنة ، 51 منزلا وخزان ورافع مياه وشبكة طرق بالروضة .. الى جانب افتتاح عمارات هيئة التعاونيات بالمساعيد بعد تطويرها واحلالها وتجديدها .
وفي قطاع الإسكان، سيتم افتتاح 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية ، وهى ضمن 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة اسكان اجتماعى .. حيث تم الانتهاء من 50 عمارة تضم 1200 وحدة سكنية فى منطقة السبيل بالعريش وتسليمها الى المنقولين من رفح والشيخ زويد .
وفي قطاع التعليم ، سيتم افتتاح المجمع الخدمى التعليمى المتكامل ، مدرسة السبيل للتعليم الأساسى ، ومدرسة نجيلة الثانوية .. كما يتم وضع حجر الأساس للاقامة المدرسة اليابانية ومدرسة الحسنة الثانوية الصناعية .
وتتضمن المشروعات ، افتتاح مجمع سلمانة الأزهرى الذى يضم معهدا ابتدائيا واعداديا ، ومجمع نخل الأهرى الذى يضم معهدا ابتدائيا واعداديا وثانويا ، وكذا افتتاح 4 مساجد بالعريش ، و 3 مساجد أخرى ببئر العبد .
وسيتم افتتاح ادارة تموين بوسط سيناء بعد تطويرها .و افتتاح حديقة الكوثر بالشيخ زويد ، كما سيتم افتتاح مبنى مجلس مدينة الحسنه بعد تطويره وتجديده .
اقرأ أيضا:
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء