أمين مجمع البحوث الإسلامية يشهد انطلاق مسابقة حفظ القرآن للوافدين

انطلقت اليوم مسابقة (حفظ القرآن الكريم كاملًا وتلاوته) للطلاب الوافدين، تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.





وتهدف المسابقة إلى تقديم تجربة إسلامية ثرية للعالم لتشجيع الوافدين على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وحفظه.



كما شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من الطلاب وقاموا بتلاوة الآيات القرآنية على لجنة التحكيم متميزة وقراء أفاضل، وهم: الدكتور نظير عياد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ حسن عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.





وأشادت اللجنة بمستوى الطلاب في حفظ القرآن الكريم وتلاوته بالإضافة إلى أصواتهم العذبة التي تتميز بالخشوع، مؤكدين على أهمية هذه المسابقة للوافدين لحثهم على التحلي بأخلاق القرآن الكريم اقتداءً برسولنا الكريم الذي كان خلقه القرآن، بجانب إتقانهم اللغة العربية لغة القرآن الكريم.