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خاتم سليمان .. أحمد موسى يكشف سر فوز الأهلي على حرس الحدود

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:07 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى النادي الأهلي بعد فوزه على حرس الحدود؛ قائلا «مبروك النادي الأهلي .. الأهلي فاز بوليد سليمان». 

وتابع  خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « الأهلي فاز بخاتم سليمان»، منوها  بأن النادي الأهلي ينبذ التعصب ويتمنى التوفيق لكافة الأندية؛ مقدما التهنئة للزمالك لفوزه على طلائع الجيش في مباراة أمس.

يذكر أن لرئيس نادي الزمالك تصريحا شهيرا:  «عندما ينزل وليد الملعب بالخاتم، أوقفوا المباراة، فمن الناحية القانونية ممنوع نزوله بالخاتم، شغله كله في الخاتم من الناحية السحرية».

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على حساب منافسه حرس الحدود بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

والتقى الأهلي وحرس الحدود مساء اليوم الإثنين على أرضية استاد المكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة المحلية.

وتقدم وليد سليمان للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 85، بينما أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 96 والأخير من المباراة
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