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8 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:20 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 8 سبتمبر؛ فإن ذلك يعني أنك مثابر وطموح، ولديك قوة شخصية، وروح مشاركة.. أنت أيضا عملي وواقعي ومحدد وموهوب تجاريا وماديا، وتنجز بروح واقعية وعملية.

نصيحة:

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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