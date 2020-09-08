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رياضة

ميدو ينتقد طريقة فايلر: بادجي ومروان نفس الأسلوب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
انتقد أحمد حسام ميدو اعتماد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي على ثنائي هجومي.

ودفع فايلر بـ مروان محسن وأليو بادجي خلال مواجهة حرس الحدود اليوم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار:"فكرة اللعب بـ 2 مهاجمين من نفس النوع انتهت من التسعينيات، دلوقتي عشان تقدر تخلق فرصة بوجود 2 مهاجمين لازم يكون أحدهما ثابت والآخر مُتحرك ، مشكلة مروان وبادجي إن أسلوبهم واحد".

وختم حديثه قائلا: "يجب أن تعتمد على مهاجم قادر على لعب الكرة خارج منطقة الجزاء لكونه يقوم في هذا الوقت بدور صانع الألعاب وفي الوقت ذاته قادر على التسجيل ولكن أن تلعب بثنائي هجومي يمتلك نفس الأسلوب هذا سيحرمك من فعاليتك الهجومية".

وكان الأهلي فاز على حرس الحدود اليوم بهدفين دون رد ليصبح على بعد 8 نقاط فقط من حصد لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
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